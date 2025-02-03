За пів року Сили безпілотних систем провели 220 операцій з глибинних ударів по Росії

Підрозділи СБС запустили понад 3500 засобів ураження на цей момент

Вадим Сухаревський (Фото: LIGA.net)

За пів року існування підрозділи Сил безпілотних систем провели понад 220 операцій з глибинного ураження по території Росії. Про це повідомив командувач цього роду військ Вадим Сухаревський в інтерв'ю Радіо Свобода.

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За його словами, підрозділи СБС запустили понад 3500 засобів ураження на цей момент.

Також командувач розповів, що підрозділи, які використовують дрони-бомбери, показують приклад "надзвичайної ефективності".

Зокрема, за грудень та січень підрозділи Nemesis уразили понад 15 одиниць дороговартісних російських зенітно-ракетних комплексів "БУК-М3", "Тор" та інших, заявив Сухаревський.

Наприклад, додав військовий, у січні захисникам вдалося уразити комплекс "БУК-М3" на глибині 57 кілометрів.

31 січня СБС підтвердили використання безпілотників з авіабомбами ФАБ-250 для ударів по Росії й показали фото.

Йдеться про БпЛА дальньої дії, здатного нести 250-кілограмову авіабомбу та долати до 2000 км із можливістю повернення.