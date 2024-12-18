Бить по гражданской портовой инфраструктуре, как это делают россияне, не методы украинских военных. Об этом в интервью LIGA.net сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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"Каким образом это [российскую торговлю на Черном море] можно остановить? Это интересный очень вопрос, на самом деле. И вы видите, что россияне же не стесняются обстреливать гражданскую портовую инфраструктуру. Мы так не работаем", – заявил он.

В то же время Плетенчук добавил, что применяли удары по такой инфраструктуре, когда она фактически была частью военной логистики оккупантов (в частности, по порту "Кавказ" в Краснодарском крае).

Спикер отметил, что такие удары по гражданской портовой инфраструктуре все-таки не являются для Украины устоявшейся практикой, как для россиян, поскольку "это не наши методы".

Прослушать фрагмент о том, как Россия для продолжения торговли на море обходит санкции, можно в начале новости или по ссылке. Таким же образом можно просмотреть и полное интервью.