Бити по цивільній портовій інфраструктурі, як це роблять росіяни, не є методами українських військових. Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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"У який спосіб це [російську торгівлю на Чорному морі] можна зупинити? Це цікаве дуже питання, насправді. І ви бачите, що росіяни ж не стидаються обстрілювати портову цивільну інфраструктуру. Ми так не працюємо", – заявив він.

Водночас Плетенчук додав, що до ударів по такій інфраструктурі вдавалися, коли вона фактично була частиною військової логістики окупантів (зокрема, по порту "Кавказ" у Краснодарському краї)

Речник зауважив, що такі удари по цивільній портовій інфраструктурі все-таки не є для України сталою практикою, як для росіян, оскільки "це не наші методи".

Прослухати фрагмент про те, як Росія задля продовження торгівлі на морі обходить санкції, можна на початку новини або за посиланням. У такий же спосіб можна переглянути й повне інтерв'ю.