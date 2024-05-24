Экипаж полиции "Белый ангел" эвакуировал и спас жизнь раненому 59-летнему мужчине из города Красногоровка Донецкой области. Это был один из самых тяжелых выездов правоохранителей. Об этом заявил начальник полиции Курахово Артем Щусь.

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Как сообщил Щусь, "белые ангелы" спасли раненого из Красногоровки в момент российского штурма.

Вызов с просьбой о помощи получили правоохранители от женщины, к которой прибежали родственники травмированного, и, чтобы дозвониться, люди поднялись на верхние этажи пятиэтажки, рассказал он.

Эвакуационная группа нашла пострадавшего в полуразрушенном доме, где еще остались жители, проинформировал полицейский.

Щусь заметил, что 59-летний мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, а к автомобилю с раненым экипаж бежал на носилках под вражеским огнем.

По его словам, "один из самых трудных выездов" был спланирован и организован в координации с военными. Больше часа, как он отметил, "белые ангелы" планировали и осуществляли движение к указанному месту.

Начальник полиции Курахово добавил, что Силы обороны позволили заехать экипажу в Красногоровку "на свой страх и риск".