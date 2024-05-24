"Один из самых трудных выездов": Полиция спасла жителя Красногоровки во время штурма РФ
Экипаж полиции "Белый ангел" эвакуировал и спас жизнь раненому 59-летнему мужчине из города Красногоровка Донецкой области. Это был один из самых тяжелых выездов правоохранителей. Об этом заявил начальник полиции Курахово Артем Щусь.
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Как сообщил Щусь, "белые ангелы" спасли раненого из Красногоровки в момент российского штурма.
Вызов с просьбой о помощи получили правоохранители от женщины, к которой прибежали родственники травмированного, и, чтобы дозвониться, люди поднялись на верхние этажи пятиэтажки, рассказал он.
Эвакуационная группа нашла пострадавшего в полуразрушенном доме, где еще остались жители, проинформировал полицейский.
Щусь заметил, что 59-летний мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, а к автомобилю с раненым экипаж бежал на носилках под вражеским огнем.
По его словам, "один из самых трудных выездов" был спланирован и организован в координации с военными. Больше часа, как он отметил, "белые ангелы" планировали и осуществляли движение к указанному месту.
Начальник полиции Курахово добавил, что Силы обороны позволили заехать экипажу в Красногоровку "на свой страх и риск".
- 25 апреля российские пропагандисты заявили, что якобы захватили Красногоровский огнеупорный завод. В ВСУ сообщили, что уничтожили оккупантов, развернувших флаг РФ.
- 5 мая захватчики вновь сообщили, что "захватили" опорный пункт на заводе в центре Красногоровки. В ВСУ опровергли, заявив, что оккупанты на заводе находятся под огневым контролем Сил обороны.
- 9 мая спикер ОСУВ "Хортица" сообщил, что оккупанты одиночными группами пытаются штурмовать восточные окраины Красногоровки на бронетехнике.
- 12 мая в ВСУ рассказали, что Красногоровка контролируется защитниками 59 отдельной механизированной бригады ВСУ. Там россияне отрезаны от поставок боекомплекта и поддержки бронетехники.