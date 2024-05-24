Екіпаж поліції "Білий янгол" евакуював і врятовував життя пораненому 59-річному чоловіку з міста Красногорівка на Донеччині. Це був один із найважчих виїздів правоохоронців. Про це заявив начальник поліції Курахового Артем Щусь.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Як повідомив Щусь, "білі янголи" врятували пораненого з Красногорівки у момент російського штурму.

Виклик із проханням про допомогу отримали правоохоронці від жінки, до якої прибігли родичі травмованого, і щоб додзвонитись, люди піднялися на верхні поверхи п’ятиповерхівки, розповів він.

Евакуаційна група знайшла постраждалого у напівзруйнованому будинку, де ще залишились поодинокі мешканці, проінформував поліціянт.

Щусь зауважив, що 59-річний чоловік отримав осколкові поранення грудної клітини, а до автівки з пораненим екіпаж біг на ношах під ворожим вогнем.

За його словами, один із найважчих виїздів було сплановано й організовано в координації з військовими. Понад годину, як він зазначив, "білі янголи" планували та здійснювали рух до вказаного міста.

Начальник поліції Курахового додав, що Сили оборони дозволили заїхати екіпажу до Красногорівки "на свій страх і ризик".