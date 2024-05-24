"Один із найважчих виїздів": "Білі янголи" врятували жителя Красногорівки під час штурму росіян
Екіпаж поліції "Білий янгол" евакуював і врятовував життя пораненому 59-річному чоловіку з міста Красногорівка на Донеччині. Це був один із найважчих виїздів правоохоронців. Про це заявив начальник поліції Курахового Артем Щусь.
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Як повідомив Щусь, "білі янголи" врятували пораненого з Красногорівки у момент російського штурму.
Виклик із проханням про допомогу отримали правоохоронці від жінки, до якої прибігли родичі травмованого, і щоб додзвонитись, люди піднялися на верхні поверхи п’ятиповерхівки, розповів він.
Евакуаційна група знайшла постраждалого у напівзруйнованому будинку, де ще залишились поодинокі мешканці, проінформував поліціянт.
Щусь зауважив, що 59-річний чоловік отримав осколкові поранення грудної клітини, а до автівки з пораненим екіпаж біг на ношах під ворожим вогнем.
За його словами, один із найважчих виїздів було сплановано й організовано в координації з військовими. Понад годину, як він зазначив, "білі янголи" планували та здійснювали рух до вказаного міста.
Начальник поліції Курахового додав, що Сили оборони дозволили заїхати екіпажу до Красногорівки "на свій страх і ризик".
- 25 квітня російські пропагандисти заявили, що нібито захопили Красногорівський вогнетривкий завод. У ЗСУ повідомили, що знищили окупантів, які розгорнули прапор РФ.
- 5 травня загарбники знов повідомили, що "захопили" опорний пункт на заводі в центрі Красногорівки. У ЗСУ спростували, заявивши, що окупанти на заводі знаходяться під вогневим контролем Сил оборони.
- 9 травня речник ОСУВ "Хортиця" повідомив, що окупанти поодинокими групами намагаються штурмувати східні околиці Красногорівки на бронетехніці.
- 12 травня у ЗСУ розповіли, що Красногорівка контролюється захисниками 59 окремої механізованої бригади ЗСУ. Там росіяни відрізані від постачання боєкомплекту та підтримки бронетехніки.