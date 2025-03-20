Полиция опубликовала видео самой массированной дроновой атаки РФ по Кропивницкому
Патрульная полиция опубликовала видео самой массированной дроновой атаки России по Кропивницкому, которая произошла ночью 20 марта.
Правоохранители отметили, что уже после первого прилета патрульные прибыли на место происшествия и перекрыли подъезды к находящейся под обстрелами территории.
"Когда взрывы временно затихали и появлялась возможность проводить эвакуацию, мы дом за домом, квартира за квартирой проверяли, не было ли среди руин раненых, а также как можно быстрее вывозили местных жителей", – рассказали в полиции.
Вечером 20 марта известно о 14 пострадавших, в том числе четырех детях, сообщает Укринформ со ссылкой на городской совет Кропивницкого.
Из-за атаки повреждено 70 частных и 17 многоквартирных домов.
- В ночь на 20 марта Россия запустила по Украине 171 дрон разного типа. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 75 вражеских БпЛА.
- Российская авиация вечером 19 марта и всю ночь на 20 марта наносила удары по Купянску управляемыми авиабомбами. В общем захватчики сбросили на центр города 31 КАБ – есть погибший и пострадавшие.
- Оккупанты ударили по жилому дому в поселке Краснополье в Сумской области – погибли два человека.