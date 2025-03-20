Патрульная полиция опубликовала видео самой массированной дроновой атаки России по Кропивницкому, которая произошла ночью 20 марта.

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Правоохранители отметили, что уже после первого прилета патрульные прибыли на место происшествия и перекрыли подъезды к находящейся под обстрелами территории.

"Когда взрывы временно затихали и появлялась возможность проводить эвакуацию, мы дом за домом, квартира за квартирой проверяли, не было ли среди руин раненых, а также как можно быстрее вывозили местных жителей", – рассказали в полиции.

Вечером 20 марта известно о 14 пострадавших, в том числе четырех детях, сообщает Укринформ со ссылкой на городской совет Кропивницкого.

Из-за атаки повреждено 70 частных и 17 многоквартирных домов.