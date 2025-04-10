Российский дрон попал в многоэтажку в Житомирской области: есть погибший и раненые
Российский дрон попал по многоэтажке в Житомирском районе – погиб один человек, пять человек пострадали. Об этом сообщил глава обладминистрации Виталий Бунечко.
Среди пострадавших – ребенок 2011 года рождения. Раненые находятся в больницах области.
Повреждены не менее пяти домов.
"На месте событий работают спасатели, оперативно-следственная группа. На территории общины разворачивается помещение для обогрева и оказания помощи. Жители квартир, которые получили повреждения, получат строительные материалы и необходимую помощь для устранения разрушений", – отметил Бунечко.
Суспільне со ссылкой на местных жителей сообщало, что российский удар пришелся по селу Озерное.
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