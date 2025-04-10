Російський дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: є загиблий та поранені
Російський дрон поцілив по багатоповерхівці у Житомирському районі – загинула одна людина, п'ятеро осіб постраждали. Про це повідомив голова обладміністрації Віталій Бунечко.
Серед постраждалих – дитина 2011 року народження. Поранені перебувають у лікарнях області.
Пошкоджено щонайменше п'ять будинків.
"На місці подій працюють рятувальники, оперативно-слідча група. На території громади розгортається приміщення для обігріву та надання допомоги. Жителі квартир, які зазнали ушкодження отримають будівельні матеріали та необхідну допомогу для усунення руйнувань", – зазначив Бунечко.
Суспільне з посиланням на місцевих жителей повідомляло, що російський удар прийшовся по селищу Озерне.
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