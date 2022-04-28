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"Всем по х...". Оккупанты возмущены пренебрежением командиров к своим 200-м: перехват ГУР видео

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 20:11
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Командиры армии РФ с безразличием относятся к своим погибшим солдатам. Это следует из перехваченного разговора двух оккупантов, опубликованного Главным управлением разведки Минобороны Украины.  

Из аудиоперехвата слышно, как российские военнослужащие обсуждают ситуацию в части и отношение к убитым со стороны своих командиров. Основные оценки, которые они дают текущим событиям: "Всем по х…" и "бардак".

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Офицеры откровенно демонстрируют пренебрежение к убитым и их родственникам. 

"Никаких прощаний, ничего. Сегодня офицеры зашли сюда, рыбалку обсуждают. Понимаешь, вообще всем наср...ть. Командир говорит: "А что я, говорит, поеду к жене его и что скажу, вот я его на войну отправил, а вы здесь труп встречайте". 

 На фоне большого количества убитых, офицеры уделяют внимание исключительно завязкам на берцах солдат и мусорникам.  

"Первого пацана похоронили, командир части даже туда не поехал. Замполиты провожали его и все. Ничего он не говорит, ходит улыбается, проверяет шнурки не заправленные в берцы. Они за другое переживают, чтобы мусор не лежал в мусорнике, чтобы бардюрчик был выкрашен".  

Далее россияне обсуждают возможность отказа от подписания контракта и дальнейшего участия в войне. Делают вывод, что негативных последствий это не должно иметь из-за большого количества таких "отказников" даже среди высших офицеров.  

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Роман Брыль
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