Командиры армии РФ с безразличием относятся к своим погибшим солдатам. Это следует из перехваченного разговора двух оккупантов, опубликованного Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Из аудиоперехвата слышно, как российские военнослужащие обсуждают ситуацию в части и отношение к убитым со стороны своих командиров. Основные оценки, которые они дают текущим событиям: "Всем по х…" и "бардак".

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Офицеры откровенно демонстрируют пренебрежение к убитым и их родственникам.

"Никаких прощаний, ничего. Сегодня офицеры зашли сюда, рыбалку обсуждают. Понимаешь, вообще всем наср...ть. Командир говорит: "А что я, говорит, поеду к жене его и что скажу, вот я его на войну отправил, а вы здесь труп встречайте".

На фоне большого количества убитых, офицеры уделяют внимание исключительно завязкам на берцах солдат и мусорникам.

"Первого пацана похоронили, командир части даже туда не поехал. Замполиты провожали его и все. Ничего он не говорит, ходит улыбается, проверяет шнурки не заправленные в берцы. Они за другое переживают, чтобы мусор не лежал в мусорнике, чтобы бардюрчик был выкрашен".

Далее россияне обсуждают возможность отказа от подписания контракта и дальнейшего участия в войне. Делают вывод, что негативных последствий это не должно иметь из-за большого количества таких "отказников" даже среди высших офицеров.

Офицеры РФ начали расстреливать своих солдат, чтобы "поднять" их воевать: перехват СБУ.

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Роман Брыль

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