Аудиогиды и надписи в Египте будут дублироваться на украинском языке - МИД
Кроме того, украинские студенты, изучающие туризм, смогут проходить стажировку в Египте
Вчера состоялась встреча замглавы Минстерства иностранных дел Украины Василия Боднара с министром туризма и древностей Египта Халед аль-Анани. По ее итогам украинских туристов в Египте будут ожидать нововведения - некоторые виды информации будут дублироваться на украинском языке, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел в Facebook.
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В частности, планируется расширение списка украинских телеканалов, доступных к просмотру в Египте, в местных музеях появятся аудиогиды на украинском языке и на нем же будут дублироваться надписи в общественных местах.
Кроме того, студенты из Украины, которые учатся в сфере туризма и смежных направлениях, получат возможность стажироваться в Египте.
- 11 июня власти Египта приняли решение открыть границы для иностранных туристов с 1 июля, с этого же числа возобновились регулярные международные рейсы.
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