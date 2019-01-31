Бейонсе рассказала, как бесплатно попасть на ее концерты

Американская исполнительница R’n’B Бейонсе и ее муж, рэпер Джей-Зи, объявили, что фанаты, которые станут веганами, смогут выиграть бесплатные билеты на их концерты. Об этом Бейонсе сообщила у себя в Instagram.
"Каков ваш "зеленый вклад"? Кликните на ссылку в моей биографии и получите шанс выиграть бесплатные билеты на любой концерт Джея и/или мое шоу на всю жизнь", - написала она.
Бывший вокалист легендарной музыкальной группы Pink Floyd Дэвид Гилмор продаст на благотворительном аукционе 120 гитар из своей коллекции, чтобы помочь нуждающимся.
Перед аукционом коллекцию инструментов можно будет увидеть в марте на выставке в Лондоне, а в мае - в Лос-Анджелесе. Гитары уйдут с молотка в Нью-Йорке 14-19 июня.