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Боты:
31.01.2019, 22:25

Бейонсе рассказала, как бесплатно попасть на ее концерты

Бейонсе рассказала, как бесплатно попасть на ее концерты - Фото
Бейонсе (фото - Facebook певицы)

Те из поклонников Бейонсе, которые станут веганами, смогут выиграть бесплатные билеты на ее концерты

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Американская исполнительница R’n’B Бейонсе и ее муж, рэпер Джей-Зи, объявили, что фанаты, которые станут веганами, смогут выиграть бесплатные билеты на их концерты. Об этом Бейонсе сообщила у себя в Instagram.

"Каков ваш "зеленый вклад"? Кликните на ссылку в моей биографии и получите шанс выиграть бесплатные билеты на любой концерт Джея и/или мое шоу на всю жизнь", - написала она.

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Бывший вокалист легендарной музыкальной группы Pink Floyd Дэвид Гилмор продаст на благотворительном аукционе 120 гитар из своей коллекции, чтобы помочь нуждающимся.

Перед аукционом коллекцию инструментов можно будет увидеть в марте на выставке в Лондоне, а в мае - в Лос-Анджелесе. Гитары уйдут с молотка в Нью-Йорке 14-19 июня.

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Теги: веганство, музыка, Бейонсе, Джей-Зи
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