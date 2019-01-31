Бейонсе рассказала, как бесплатно попасть на ее концерты

Бейонсе (фото - Facebook певицы)

Американская исполнительница R’n’B Бейонсе и ее муж, рэпер Джей-Зи, объявили, что фанаты, которые станут веганами, смогут выиграть бесплатные билеты на их концерты. Об этом Бейонсе сообщила у себя в Instagram.

"Каков ваш "зеленый вклад"? Кликните на ссылку в моей биографии и получите шанс выиграть бесплатные билеты на любой концерт Джея и/или мое шоу на всю жизнь", - написала она.

Реклама

Бывший вокалист легендарной музыкальной группы Pink Floyd Дэвид Гилмор продаст на благотворительном аукционе 120 гитар из своей коллекции, чтобы помочь нуждающимся.

Перед аукционом коллекцию инструментов можно будет увидеть в марте на выставке в Лондоне, а в мае - в Лос-Анджелесе. Гитары уйдут с молотка в Нью-Йорке 14-19 июня.