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25.02.2019, 07:51

Евровидение-2019: MARUV сделала заявление о выступлениях в России

Евровидение-2019: MARUV сделала заявление о выступлениях в России - Фото
MARUV (фото - скриншот видео)

Певица MARUV убеждена, что победу в нацотборе на Евровидение-2019 "хотят отнять"

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Исполнительница MARUV, которая набрала больше всего голосов в финале национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2019 заявила, что готова отказаться от выступлений в России. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

По ее словам, последние 24 часа были самыми эмоциональными.

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"Я одержала честную победу в национальном отборе на Евровидение-2019, получив максимальную поддержку от телезрителей и высокий бал от членов жюри. Но теперь нашу с вами победу хотят отнять", - отметила она.

Певица напомнила о договоре между участником от Украины и НТКУ, который должен быть подписан сегодня до обеда.

"Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в международном конкурсе", - сказала MARUV.

При этом победительница нацотбора на Евровидение 2019 подчеркнула, что "чувствует давление".

24 февраля сообщалось, что контракт, который Общественное предложило подписать победительнице национального отбора Евровидения-2019 MARUV, есть пункт, запрещающий гастролировать в России.

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Теги: Россия, евровидение, выступление, MARUV
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