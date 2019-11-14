Определились страны-участницы Евровидения-2020

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В 65-м песенном конкурсе Евровидение, который весной 2020 года пройдет в нидерландском Роттердаме, примут участие представители 41 страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европейского вещательного союза, полученном DW.

20 участников пройдут в финал, где к ним присоединятся исполнители, выступающие от "большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания), а также представитель страны-хозяйки - Нидерландов. В 2019 году Болгария и Украина в Евровидении не участвовали. На будущий год ожидается их возвращение.

Жеребьевка для определения того, в каком полуфинале будет выступать каждая из стран, состоится 28 января.