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Определились страны-участницы Евровидения-2020

Определились страны-участницы Евровидения-2020 - Фото
Фото: скриншот видео
14.11.2019, 09:14

Конкурсанты из 35 стран примут участие в двух полуфиналах

В 65-м песенном конкурсе Евровидение, который весной 2020 года пройдет в нидерландском Роттердаме, примут участие представители 41 страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европейского вещательного союза, полученном DW.

20 участников пройдут в финал, где к ним присоединятся исполнители, выступающие от "большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания), а также представитель страны-хозяйки - Нидерландов. В 2019 году Болгария и Украина в Евровидении не участвовали. На будущий год ожидается их возвращение.

Жеребьевка для определения того, в каком полуфинале будет выступать каждая из стран, состоится 28 января.

  • 16 октября в Украине стартовал нацотбор на Евровидение-2020. В этом году отбор будет проходить по обновленным правилам: в них внесли условие об ограничении выступлений конкурсантов в стране-агрессоре РФ. Участвовать в нацобторе может исполнитель или коллектив, который не давал концерты в РФ с 2014 года, не планирует этого, а также не посещал оккупированный Крым в нарушение украинского законодательства.
  • Финал конкурса пройдет в Роттердаме (Нидерланды): 12, 14 и 16 мая.
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роттердам Евровидение-2020
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