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25.02.2019, 23:25

Евровидение: в НСТУ рассказали, как выберут представителя Украины

Евровидение: в НСТУ рассказали, как выберут представителя Украины - Фото
Фото: скриншот видео

Сначала канал проконсультируется с Европейским вещательным союзом по поводу политизации процесса отбора в Украине

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Выбирать представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение-2019 будут среди всех финалистов национального отбора. Об этом сообщила член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НСТУ) Александра Кольцова, передает Громадське.

"Сначала мы проконсультируемся с Европейским вещательным союзом по поводу политизации процесса отбора в Украине. Как это в целом повлияет на наше участие в этом году. Затем мы пообщаемся с юристами - хотим ли мы продолжать принимать в этом участие как вещатель. Затем мы пообщаемся с менеджментом артистов. А потом мы примем решение", - пояснила она.

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На вопрос, отличается договор, предлагали MARUV, от договора, который предлагали победителям национального отбора в прошлые годы, Кольцова ответила, что добавили только пункт о запрете выступать в России.

Она подтвердила, что MARUV была согласна отказаться от выступлений в России, добавив, что ранее этот пункт не применяли, так как артисты, выступающие в России, не попадали в финал нацотбора.

Также Кольцова добавила, что кандидату, который захочет представлять Украину на Евровидении-2019, предложат тот же договор, от которого отказалась MARUV.

Ранее сегодня ОАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение-2019, не пришли к согласию относительно участия певицы в конкурсе из-за ряда причин. Договор между ними не подписан.

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Теги: MARUV, евровидение, НСТУ
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