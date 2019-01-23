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23.01.2019, 10:42

На Оскар попал фильм об убийстве ребенка. Его мать возмущена

На Оскар попал фильм об убийстве ребенка. Его мать возмущена - Фото
Фото: ЕРА

Дэниз Фергюс не давала разрешения на съемки фильма режиссеру, а под петицией с требовнием снять ленту с Оскара подписались 90 тыс человек

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Жительница Великобритании Дэниз Фергюс возмущена номинацией на Оскар фильма, который рассказывает об убийстве ее сына. Об этом пишет Би-би-си.

Фильм "Задержание" (Detainment) снял ирландский режиссер Винсент Лемб. Он снят на основе допроса 10-летних убийц мальчика. 

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30-минутная кинолента попала в список номинантов на Оскар в категории "Лучший игровой короткометражный фильм".

"Не могу передать, какое отвращение я чувствую от того, что этот так называемый фильм номинировали на Оскар". - написала Фергюс в Twitter.

Отмечается, что авторы фильма не получали разрешения на съемки от самой Фергюс. Более того, под петицией с требованием дисквалифицировать ленту из номинации подписались 90 тыс человек.

Читайте также: Оскар-2019: Киноакадемия объявила номинантов - видео

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Теги: кино, оскар
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