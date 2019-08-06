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Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе

Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе - Фото
Тони Моррисон (фото - скриншот)
06.08.2019, 20:13

Американская писательница Тони Моррисон умерла в возрасте 88 лет

Нобелевская лауреат писательница Тони Моррисон умерла в возрасте 88 лет после непродолжительной болезни. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на семью писательницы.

В своих романах Моррисон описывала жизнь темнокожего населения США. Она рассказывала о рабстве как о психологической проблеме и раскрывала внутренние проблемы афроамериканских общин.

В 1993 году Тони Моррисон стала первой темнокожей женщиной, получившей Нобелевскую премию по литературе как "автор, который в своих полных мечтами и поэзией романах оживил важный аспект американской реальности".

Одно из самых известных произведений Моррисон - роман "Возлюбленная". В нем рассказывается о темнокожей женщине, которая убила свою дочь, чтобы спасти ее от рабства. В 1988 году писательница была награждена за него Пулитцеровской премией.

Моррисон написала 11 романов. Последний из них "Боже, храни мое дитя" был издан в 2015 году.

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Пулитцеровская премия Тони Моррисон Нобелевская премия по литературе
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