В сети появился фильм о спецоперации СБУ против наркокартеля

Скриншот из видеозаписи

Украинский документальный фильм "Гидра" о масштабной антинаркотической спецоперации Службы безопасности Украины появился на интернет-сервисах, сообщает Госагенство Украины по вопросам кино.

"Гидра" - реальная история о спецоперации СБУ, которую проводили вместе со спецслужбами стран Европы и США. Одним из руководителей операции стал генерал Службы Владимир Тимошенко - главный герой фильма.

Реклама

В результате удалось ликвидировать наркокартель, который распространял синтетический наркотик экстази, сырье для которого изготовляли на заводе "Химреактив". Из Украины сырье через Польшу, Чехию, Бельгию попадало в Голландию, откуда готовый наркотик распространяли по всему миру.

Фильм создан международным продюсерским центром Фор-Пост при поддержке Госкино. Благодаря компании Gravitas Ventures фильм стал доступен американским зрителям.

Читайте также: Фильм к годовщине. Как ВСУ выбили Гиркина из-под Семеновки: видео