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11.05.2019, 12:27

В сети появился фильм о спецоперации СБУ против наркокартеля

В сети появился фильм о спецоперации СБУ против наркокартеля - Фото
Скриншот из видеозаписи

Документальный фильм "Гидра" можно посмотреть на iTunes, GooglePlay и других сервисах

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Украинский документальный фильм "Гидра" о масштабной антинаркотической спецоперации Службы безопасности Украины появился на интернет-сервисах, сообщает Госагенство Украины по вопросам кино.

"Гидра" - реальная история о спецоперации СБУ, которую проводили вместе со спецслужбами стран Европы и США. Одним из руководителей операции стал генерал Службы Владимир Тимошенко - главный герой фильма.

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В результате удалось ликвидировать наркокартель, который распространял синтетический наркотик экстази, сырье для которого изготовляли на заводе "Химреактив". Из Украины сырье через Польшу, Чехию, Бельгию попадало в Голландию, откуда готовый наркотик распространяли по всему миру.

Фильм создан международным продюсерским центром Фор-Пост при поддержке Госкино. Благодаря компании Gravitas Ventures фильм стал доступен американским зрителям.

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Теги: сбу, фильм, спецоперация
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