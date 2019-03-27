Власти Уганды грозят посадить 7-летнего рэпера Fresh Kid

Fresh Kid (скриншот с видео)

Семилетнему рэперу из Уганды Fresh Kid грозит тюремное заключение, если он не прекратит выступать. Об этом заявила министр по делам молодежи Уганды Флоренс Накивала, сообщает ВВС.

Министр сказала, что трудовое законодательство страны запрещает работать лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

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Накивала предупредила, что, если Fresh Kid нарушит закон, ему грозит тюремное заключение.

Корреспондент агентства отмечает, что Уганда борется с детским трудом. До сих пор несовершеннолетние в Уганде регулярно работают на фермах, небольших предприятиях и уличных рынках.

Министр выразила обеспокоенность тем, что Fresh Kid, настоящее имя которого Патрик Ссененхо, будет пропускать школу, поскольку он занят работой.

Однако менеджер мальчика Фрэнсис Камога настаивает на том, чтобы он продолжал ходить в школу. Менеджер утверждает, что рэпер выступает только по субботам и воскресеньям, с начала года у него было только два шоу, запись одного музыкального видео и трех песен.

Менеджер также добавил, что ребенок не работает, ему не платят.

Fresh Kid обратился к критикам в своей последней песне Banteka.

"Они недооценивают меня из-за моего возраста. Я слышал, о чем ты сплетничаешь. Спрашиваешь, будет ли он учиться?" – цитирует песню ВВС.

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