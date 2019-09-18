Уже скоро. Вышел финальный трейлер "Захара Беркута" - видео

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События художественного фильма по одноименной повести Ивана Франко разворачиваются в 1223 году

В сети появился финальный трейлер киноленты "Захар Беркут". Премьера исторического ратного боевика состоится 10 октября.

Сюжет: монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, уничтожая все на своем пути. Они останавливаются у Карпат. Ночью в их лагерь пробираются местные охотники, братья Беркуты, чтобы освободить пленных. После этого хан решает отомстить и уничтожить карпатское поселение, но у Захара Беркута и небольшой общины охотников есть свой план.

Режиссер фильма – Ахтем Сеитаблаев. Ленту сняли студии Kinorob и Cinema Day при поддержке Госкино.

Главную роль сыграл голливудский актер Роберт Патрик ("Терминатор-2", "Секретные материалы"). Его персонаж - народный герой Захар Беркут, старейшина общины в карпатской Тухольщине, который вместе с народом борется против монголо-татарской орды. В сюжетную линию также вплетена история любви.

Помимо него, в фильме снимаются Томми Фланаган ("Гладиатор", "Храброе сердце") - он сыграет главного антагониста, боярина-предателя Тугара Вовка, а также Рокки Майерс ("Люцифер") и Поппи Дрейтон ("Хроники Шаннары").

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Теги: кино, захар беркут
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