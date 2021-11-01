Кабмин выделил 400 млн гривень на закупку кислородных станций

Кабинет министров выделил 400 млн грн на закупку кислородных станций. Решение было принято на селекторном совещании.

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"По итогам совещания, профильным министерствам было поручено организовать координацию закупки кислородных станций. На эти нужды правительство выделило дополнительно 400 млн грн", – говорится в сообщении.

Также главы фракций и депутатских групп должны подписать письмо к правительству с призывом временного запрета на экспорт кислорода. Об этом сообщил на брифинге руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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Владислава Михайленко

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