Кабмин выделил 400 млн гривень на закупку кислородных станций
01.11.2021, 15:51
Заседание Кабмина (Фото: пресс-служба)
Кабинет министров выделил 400 млн грн на закупку кислородных станций. Решение было принято на селекторном совещании.
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"По итогам совещания, профильным министерствам было поручено организовать координацию закупки кислородных станций. На эти нужды правительство выделило дополнительно 400 млн грн", – говорится в сообщении.
Также главы фракций и депутатских групп должны подписать письмо к правительству с призывом временного запрета на экспорт кислорода. Об этом сообщил на брифинге руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия.
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