РФ убивает украинских пленных, чтобы запугать своих же и изменить правопорядок – Лубинец

Дмитрий Лубинец (Фото: Telegram чиновника

Убийства украинских военнопленных является сознательной тактикой России, чтобы ее солдаты боялись сдаваться в плен и для изменения международного правопорядка, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в комментарии Радио Свобода.

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"Россияне это делают сознательно. Несколько аргументов, возможно, почему: это прежде всего "связть" кровью российских солдат, чтобы они не сдавались в плен, чтобы они понимали, что они военные преступники… Если они казнят украинских военнопленных, то, если они сдадутся в плен, им рассказывают, что с ними будут делать абсолютно то же самое", – заявил чиновник.

Также он считает, что убийствами украинских военнопленных РФ пытаются "продемонстрировать неэффективность нынешней системы международного гуманитарного права".

Лубинец акцентировал, что россияне "чхать хотели" на международное гуманитарное право и Женевские конвенции и соблюдают тактику разрушения действующей международной системы международного гуманитарного права, демонстрируя, что она не существует.

"Ее [систему] надо менять, и во время этих изменений, наверное, что они [россияне] будут продвигать свои собственные интересы. Например, увеличение числа стран постоянных членов Совбеза ООН среди тех стран, которые поддерживают РФ. И это есть очень опасным для нас всех", – добавил омбудсмен.

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Он пояснил, что информирует Международный комитет Красного Креста и Организацию объединенных наций о случаях убийств украинских военнопленных, чтобы это было рассмотрено на самом высоком уровне на Генеральной Ассамблее ООН с "юридическими последствиями" для России.

Уполномоченный предположил, что необходимо вводить отдельные санкционные списки против россиян, которые убивают пленных.

"Я очень хочу, чтобы когда-нибудь в будущем международные партнеры поняли, что только кардинальные экономические санкции могут остановить российскую агрессию… Это единственное, что может привести к остановке этой агрессии. Все остальное, к сожалению, вы видите, не работает и с каждым днем становится все хуже", – подытожил он.

6 ноября стало известно, что Силы обороны взяли в плен военнослужащего 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Вооруженных сил России, свидетеля убийства украинских военнопленных и посмертного отсечения им голов.

9 ноября омбудсмен написал, что российские оккупанты могли в очередной раз казнить безоружного раненого украинского военного.

11 ноября Лубинец сообщил, что захватчики могли в упор расстрелять по меньшей мере двух безоружных украинских военных в Курской области.