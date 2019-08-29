У Трампа знают, зачем Китаю авиастроительный гигант Мотор Сич

Во время визита в Украину советник американского президента по вопросам нацбезопасности США Джон Болтон не встречался с руководством компании Мотор Сич, чтобы убедить его отказаться от продажи завода Китаю. Об этом он рассказал агентству Радио Свобода.
Ранее такое же заявление сделали и в Мотор Сичи.
Топ-чиновник администрации президента США заявил, что не будет встречаться с менеджментом компании, уточнив, однако, что "речь идет о вопросе, важном как для Украины, так и для США, Европы, Японии, Австралии, Канады и других стран".
"Речь идет об усилиях Китай по использованию позитивного торгового баланса этой страны для того, чтобы получить экономические рычаги в разных странах мира. Чтобы получить выгоду от оборонных технологий, которые разработали другие страны", - пояснил Болтон.
"Расскажу о картине в целом... Нас беспокоит, то что Китай получает военные технологии. Мы видим, к примеру, что пятое поколение китайских истребителей очень похожи на американские самолеты F-35. Это потому, что это и есть истребители F-35. Они их просто украли", - сказал Болтон BBC News Україна.
По его словам, у США "есть механизмы, чтобы защитить те отрасли, которые касаются нацбезопасности". "Украине стоило бы также рассмотреть такую возможность", - резюмировал он.
Ранее The Wall Street Journal писала, что Болтон попытается убедить украинские власти запретить продажу завода китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation. Вчера, 28 августа, Болтон встречался с президентом Владимиром Зеленским.
Читайте также: На кону Мотор Сич. Как Украина, Китай и США борются за завод Богуслаева