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У Трампа знают, зачем Китаю авиастроительный гигант Мотор Сич

У Трампа знают, зачем Китаю авиастроительный гигант Мотор Сич - Фото
Джон Болтон (фото - EPA)
29.08.2019, 07:40

Речь идет о долгосрочной стратегии КНР по усилению свое влияния на планете. "У них свое видение мирового порядока", - заявил советник Дональда Трампа.

Во время визита в Украину советник американского президента по вопросам нацбезопасности США Джон Болтон не встречался с руководством компании Мотор Сич, чтобы убедить его отказаться от продажи завода Китаю. Об этом он рассказал агентству Радио Свобода.

Ранее такое же заявление сделали и в Мотор Сичи.

Топ-чиновник администрации президента США заявил, что не будет встречаться с менеджментом компании, уточнив, однако, что "речь идет о вопросе, важном как для Украины, так и для США, Европы, Японии, Австралии, Канады и других стран".

"Речь идет об усилиях Китай по использованию позитивного торгового баланса этой страны для того, чтобы получить экономические рычаги в разных странах мира. Чтобы получить выгоду от оборонных технологий, которые разработали другие страны", - пояснил Болтон.

"Расскажу о картине в целом... Нас беспокоит, то что Китай получает военные технологии. Мы видим, к примеру, что пятое поколение китайских истребителей очень похожи на американские самолеты F-35. Это потому, что это и есть истребители F-35. Они их просто украли", - сказал Болтон BBC News Україна.

По его словам, у США "есть механизмы, чтобы защитить те отрасли, которые касаются нацбезопасности". "Украине стоило бы также рассмотреть такую возможность", - резюмировал он.

Ранее The Wall Street Journal писала, что Болтон попытается убедить украинские власти запретить продажу завода китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation. Вчера, 28 августа, Болтон встречался с президентом Владимиром Зеленским.

  • 7 июня 2019 года АМКУ получил совместное заявление Укроборонпрома и китайских компаний Skyrizon и Xinwei на концентрацию более 25% и 50% акций Мотор Сичи. В случае разрешения на покупку китайцами более 50% завода, они обещают внести в госбюджет $100 млн на развитие авиастроительной отрасли Украины.
  • Мотор Сич - одно из главных авиационных предприятий постсоветского пространства. Предприятие производит авиадвигатели и газотурбинные установки, поставляя свою продукцию в более чем 100 стран.

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