Ученые США отслеживают уровень радиации на ЗАЭС. Аномалий пока не обнаружили
По словам высокопоставленного представителя Пентагона, ученые правительства США отслеживают данные датчиков радиации на Запорожской атомной электростанции и пока не обнаружили "никаких признаков повышенного или аномального уровня радиации". Об этом пишет CNN.
Представитель Пентагона добавил, что США оказывают давление на Россию, "чтобы она освободила электростанцию и позволила украинцам спокойно эксплуатировать ее".
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"Мы очень заинтересованы в том, чтобы МАГАТЭ могло направить свою команду на станцию и обеспечить безопасность эксплуатации этой станции", — цитирует CNN представителя минобороны.
Отдельно высокопоставленный военный представитель США заявил, что вокруг атомной электростанции велись "авиаудары и артиллерийские обстрелы", и что США "с большой уверенностью знают, что русские ведут огонь из района вокруг атомной электростанции", и используют АЭС для хранения военной техники.
- 28 августа в Госдепе США заявили, что Россия не желает признавать ответственность за радиационную угрозу на ЗАЭС.
- 29 августа группа экспертов миссии МАГАТЭ направилась на Запорожскую АЭС. Она прибудет на станцию на этой неделе.
- 29 августа в Институте изучения войны заявили, что Россия пытается препятствовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС и прибегает к стратегии Ирана.
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