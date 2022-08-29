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Ученые США отслеживают уровень радиации на ЗАЭС. Аномалий пока не обнаружили

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 23:37
Ученые США отслеживают уровень радиации на ЗАЭС. Аномалий пока не обнаружили - Фото
ЗАЭС (Фото: пресс-служба Энергоатома)

По словам высокопоставленного представителя Пентагона, ученые правительства США отслеживают данные датчиков радиации на Запорожской атомной электростанции и пока не обнаружили "никаких признаков повышенного или аномального уровня радиации". Об этом пишет CNN.   

Представитель Пентагона добавил, что США оказывают давление на Россию, "чтобы она освободила электростанцию и позволила украинцам спокойно эксплуатировать ее". 

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"Мы очень заинтересованы в том, чтобы МАГАТЭ могло направить свою команду на станцию и обеспечить безопасность эксплуатации этой станции", — цитирует CNN представителя минобороны. 

Отдельно высокопоставленный военный представитель США заявил, что вокруг атомной электростанции велись "авиаудары и артиллерийские обстрелы", и что США "с большой уверенностью знают, что русские ведут огонь из района вокруг атомной электростанции", и используют АЭС для хранения военной техники. 

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Роман Брыль
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госдеп сша радиация МАГАТЭ заэс Ядерный терроризм уровень радиации
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