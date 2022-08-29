Ученые США отслеживают уровень радиации на ЗАЭС. Аномалий пока не обнаружили

По словам высокопоставленного представителя Пентагона, ученые правительства США отслеживают данные датчиков радиации на Запорожской атомной электростанции и пока не обнаружили "никаких признаков повышенного или аномального уровня радиации". Об этом пишет CNN.

Представитель Пентагона добавил, что США оказывают давление на Россию, "чтобы она освободила электростанцию и позволила украинцам спокойно эксплуатировать ее".

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"Мы очень заинтересованы в том, чтобы МАГАТЭ могло направить свою команду на станцию и обеспечить безопасность эксплуатации этой станции", — цитирует CNN представителя минобороны.

Отдельно высокопоставленный военный представитель США заявил, что вокруг атомной электростанции велись "авиаудары и артиллерийские обстрелы", и что США "с большой уверенностью знают, что русские ведут огонь из района вокруг атомной электростанции", и используют АЭС для хранения военной техники.

28 августа в Госдепе США заявили, что Россия не желает признавать ответственность за радиационную угрозу на ЗАЭС.

29 августа группа экспертов миссии МАГАТЭ направилась на Запорожскую АЭС. Она прибудет на станцию на этой неделе.

29 августа в Институте изучения войны заявили, что Россия пытается препятствовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС и прибегает к стратегии Ирана.

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Роман Брыль

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