Зеленский - бизнесменам в Польше: Готов защищать все инвестиции

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский во время визита в Польшу призвал бизнес инвестировать в Украину и пообещал создать все условия, чтобы защитить инвестиции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский встретился с представителями бизнеса и украинскими студентами. Молодежь рассказала о сотрудничестве с бизнесом в Польше. Студенты отметили, что хотели бы перенести лучшие практики на родину.

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Бизнес был представлен украинскими и польскими инвесторами в различных областях: предприятия, банковский, финансовый, строительный секторы, транспорт, логистика.

"Я лично готов защищать все инвестиции. Мы уже подготовили более 70 законопроектов. Речь идет о реформе правоохранительной, судебной систем. Там очень много законопроектов для улучшения инвестиционного климата и для бизнеса", - отметил Зеленский.

Он рассказал о проекте "Государство в смартфоне", отметив диджитализацию услуг и документооборот в Кабмине, электронной таможне. Он поделился планами об основных реформах. Речь шла о проведении приватизации, земельной реформе, изменениях на железной дороге, концессии портов и преодолении коррупции.

"Бизнес настроен оптимистично", - отметил председатель Ассоциации украинского бизнеса в Польше Ярослав Романчук.

Со своей стороны бизнесмены отметили, что готовы инвестировать в Украину, а также ждут украинских инвесторов в Польше.

прибыл в Варшаву с двухдневным визитом на торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине со дня начала Второй мировой войны. 31 августа Зеленский

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