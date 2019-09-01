Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский - бизнесменам в Польше: Готов защищать все инвестиции

Зеленский - бизнесменам в Польше: Готов защищать все инвестиции - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)
01.09.2019, 10:59

Президент встретился с представителями польского бизнеса и украинскими студентами

Президент Владимир Зеленский во время визита в Польшу призвал бизнес инвестировать в Украину и пообещал создать все условия, чтобы защитить инвестиции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский встретился с представителями бизнеса и украинскими студентами. Молодежь рассказала о сотрудничестве с бизнесом в Польше. Студенты отметили, что хотели бы перенести лучшие практики на родину.

Читайте также: "Не оттепель, а прорыв". Зеленский о первом дне визита в Польшу

Бизнес был представлен украинскими и польскими инвесторами в различных областях: предприятия, банковский, финансовый, строительный секторы, транспорт, логистика.

"Я лично готов защищать все инвестиции. Мы уже подготовили более 70 законопроектов. Речь идет о реформе правоохранительной, судебной систем. Там очень много законопроектов для улучшения инвестиционного климата и для бизнеса", - отметил Зеленский.

Он рассказал о проекте "Государство в смартфоне", отметив диджитализацию услуг и документооборот в Кабмине, электронной таможне. Он поделился планами об основных реформах. Речь шла о проведении приватизации, земельной реформе, изменениях на железной дороге, концессии портов и преодолении коррупции.

"Бизнес настроен оптимистично", - отметил председатель Ассоциации украинского бизнеса в Польше Ярослав Романчук.

Со своей стороны бизнесмены отметили, что готовы инвестировать в Украину, а также ждут украинских инвесторов в Польше.

  • 31 августа Зеленский прибыл в Варшаву с двухдневным визитом на торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине со дня начала Второй мировой войны.

Читайте также: Украина, Польша и США подписали "исторический" меморандум по газу

Напишите нам
Владимир Зеленский польша бизнес
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 