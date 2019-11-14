Бюджет, гарантии АТОшникам, КЗоТ, БФР, Евро-6: трансляция из Рады

14 ноября Рада рассмотрит во втором чтении документ о государственном бюджете на 2020 год. Обсуждение ключевого документа в повестке дня парламента запланировано на 12:30.

До того депутаты с 10:00 и до бюджета собираются поработать над пятью другими законопроектами (второе чтение) и рассмотреть в первом еще восемь. Принимают также закон о Бюро финансовых расследований.

18 октября Рада проголосовала в первом чтении проект бюджета-2020. Премьер презентовал его 5 ноября (см. видео). Смотрите инфографику об основных показателях бюджета-2020.

Запасной стрим - от Радiо Свобода (откроется в новом окне).