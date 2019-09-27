Чайные пакетики могут навредить здоровью - ученые

Чай (Фото: pixabay.com)

Ученые из Канады провели исследование и выяснили, что одноразовые чайные пакетики являются источником пластикового загрязнения. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовано в журнале Environmental Science & Technology.

Исследователи из Монреаля решили проверить, как синтетические вещества, используемые при производстве пакетированного чая, ведут себя при заваривании в кипятке.

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Они опускали пакетики чая в воду температурой 95 градусов по Цельсию.

Полученную жидкость проанализировали под микроскопом. Оказалось, что при заваривании в течение пяти минут в чашку попадают 11,6 млрд частиц микропластика и 3,1 млрд частиц нанопластика.

Ученые также проверили, как такая концентрация мелких частиц пластика скажется на живых существах. Исследователи наблюдали у животных многочисленные анатомические и поведенческие аномалии.

Авторы исследования пишут, что существует настоятельная необходимость проведения дальнейших исследований для оценки рисков использования пластика в продуктах питания.

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