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Чайные пакетики могут навредить здоровью - ученые

Чайные пакетики могут навредить здоровью - ученые - Фото
Чай (Фото: pixabay.com)
27.09.2019, 13:06

Исследователи заявляют, что вместе с заваренным из пакетика чаем можно получить большую дозу пластиковых частиц

Ученые из Канады провели исследование и выяснили, что одноразовые чайные пакетики являются источником пластикового загрязнения. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовано в журнале Environmental Science & Technology.

Исследователи из Монреаля решили проверить, как синтетические вещества, используемые при производстве пакетированного чая, ведут себя при заваривании в кипятке. 

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Они опускали пакетики чая в воду температурой 95 градусов по Цельсию.

Полученную жидкость проанализировали под микроскопом. Оказалось, что при заваривании в течение пяти минут в чашку попадают 11,6 млрд частиц микропластика и 3,1 млрд частиц нанопластика. 

Ученые также проверили, как такая концентрация мелких частиц пластика скажется на живых существах. Исследователи наблюдали у животных многочисленные анатомические и поведенческие аномалии. 

Авторы исследования пишут, что существует настоятельная необходимость проведения дальнейших исследований для оценки рисков использования пластика в продуктах питания. 

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