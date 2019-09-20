Кровь пациентки из США посинела из-за обезболивающего: фото

Кровь (фото - Pixabay)

25-летняя женщина из США обратилась за помощью к врачам, жалуясь на общую слабость, одышку и усталость. Врачи взяли у пациентки кровь на анализ и заметили необыкновенный симптом - она посинела. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовано в журнале New England Journal of Medicine.

Этот же симптом коснулся и части ногтей женщины.

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"Она сообщила, что использовала большое количество бензокаина из-за зубной боли", - пишут врачи в исследовании.

Эффект синюшности был вызван приемом большой дозы местного обезболивающего.

Уровень кислорода пациентки в крови составлял 67% при норме 95-100%.

Все это грозило серьезными повреждениями мозга и высоким риском смерти, но благодаря своевременно оказанной медицинской помощи сейчас женщина чувствует себя лучше.

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