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Кровь пациентки из США посинела из-за обезболивающего: фото

Кровь пациентки из США посинела из-за обезболивающего: фото - Фото
Кровь (фото - Pixabay)
20.09.2019, 09:23

Большая доза бензокаина окрасила кровь и часть ногтей женщины в темно-синий цвет

25-летняя женщина из США обратилась за помощью к врачам, жалуясь на общую слабость, одышку и усталость. Врачи взяли у пациентки кровь на анализ и заметили необыкновенный симптом - она посинела. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовано в журнале New England Journal of Medicine

Этот же симптом коснулся и части ногтей женщины.

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 "Она сообщила, что использовала большое количество бензокаина из-за зубной боли", - пишут врачи в исследовании. 

Эффект синюшности был вызван приемом большой дозы местного обезболивающего. 

Уровень кислорода пациентки в крови составлял 67% при норме 95-100%. 

Все это грозило серьезными повреждениями мозга и высоким риском смерти, но благодаря своевременно оказанной медицинской помощи сейчас женщина чувствует себя лучше. 

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наука здоровье кровь синюшность
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