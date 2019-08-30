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Опьянение не оправдывает дурного поведения - психологи

Опьянение не оправдывает дурного поведения - психологи - Фото
Коньяк (фото - Pixabay) Фото: Pixabay
30.08.2019, 09:22

Эксперименты показали, что у пьяных людей "мораль" остается прежней, но наблюдается резкое падение способности понимать других и контролировать себя

Ученые из британского Университета Бредфорд провели эксперимент, где взрослым людям давали выпить водки и наблюдали за тем, как по мере опьянения меняются их оценки и взгляды. Результаты показали, что моральные суждения добровольцев оставались на прежнем уровне. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале Psychopharmacology

"Подопытным" показывали портреты людей и предлагали угадать по лицу эмоции, которые те переживают. Понимание ухудшалось вместе с растущим количеством выпитого алкоголя. 

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Ученые также задавали им задачи, в которых предлагали решить этические дилеммы. Перемены в этой области не наблюдались. 

Даже выпивая сверх меры, подопытные сохранили обычные этические взгляды и нормы. 

Ученые показали, что личностные характеристики человека и его моральные взгляды остаются прежними, но алкоголь ухудшает способность контролировать поведение. 

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