Опьянение не оправдывает дурного поведения - психологи

Коньяк (фото - Pixabay) Фото: Pixabay

Ученые из британского Университета Бредфорд провели эксперимент, где взрослым людям давали выпить водки и наблюдали за тем, как по мере опьянения меняются их оценки и взгляды. Результаты показали, что моральные суждения добровольцев оставались на прежнем уровне. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале Psychopharmacology.

"Подопытным" показывали портреты людей и предлагали угадать по лицу эмоции, которые те переживают. Понимание ухудшалось вместе с растущим количеством выпитого алкоголя.

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Ученые также задавали им задачи, в которых предлагали решить этические дилеммы. Перемены в этой области не наблюдались.

Даже выпивая сверх меры, подопытные сохранили обычные этические взгляды и нормы.

Ученые показали, что личностные характеристики человека и его моральные взгляды остаются прежними, но алкоголь ухудшает способность контролировать поведение.

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