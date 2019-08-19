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Супрун: Жалуйтесь, если вас не хотят вакцинировать

Супрун: Жалуйтесь, если вас не хотят вакцинировать - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.08.2019, 11:29

По словам и.о. министра здравоохранения, сейчас украинцы могут пройти вакцинацию от 10 инфекционных заболеваний

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун заявила, что теперь украинцы могут пожаловаться на горячую линию Национальной службы здоровья, если им откажут в вакцинации или скажут, что в медучреждении нет вакцин. Об этом Супрун написала в Facebook.

По словам Супрун, Украина на 100% обеспечена вакцинами от гепатита B, туберкулеза, кори, эпидпаротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюш, полиомиелита и хиб-инфекции. 

И.о. минздравоохранения информирует, что существует только несколько причин и состояния, при которых нельзя вакцинироваться:

- Острое заболевание, сопровождающееся температурой более, чем 38,5°С.

- Серьезная аллергическая реакция.

- Беременным нельзя делать прививки КПК и другими "живыми" вакцинами. 

- БЦЖ не делают, если ребенок при рождении весит менее двух кг или имеет дефекты системы фагоцитоза, тяжелые нарушения в иммунной системе. 

- ОПВ не вводится, если человек имеет тяжелые формы иммунодефицита. 

В остальных случаях, по мнению Супрун, прививки делать не просто можно, но нужно. 

"Бесплатная вакцинация по календарю прививок - это право, реализации которого никто не может препятствовать", - написала и.о.

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Уляна Супрун вакцинация здоровье прививки
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