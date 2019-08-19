Супрун: Жалуйтесь, если вас не хотят вакцинировать

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун заявила, что теперь украинцы могут пожаловаться на горячую линию Национальной службы здоровья, если им откажут в вакцинации или скажут, что в медучреждении нет вакцин. Об этом Супрун написала в Facebook.

По словам Супрун, Украина на 100% обеспечена вакцинами от гепатита B, туберкулеза, кори, эпидпаротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюш, полиомиелита и хиб-инфекции.

И.о. минздравоохранения информирует, что существует только несколько причин и состояния, при которых нельзя вакцинироваться:

- Острое заболевание, сопровождающееся температурой более, чем 38,5°С.

- Серьезная аллергическая реакция.

- Беременным нельзя делать прививки КПК и другими "живыми" вакцинами.

- БЦЖ не делают, если ребенок при рождении весит менее двух кг или имеет дефекты системы фагоцитоза, тяжелые нарушения в иммунной системе.

- ОПВ не вводится, если человек имеет тяжелые формы иммунодефицита.

В остальных случаях, по мнению Супрун, прививки делать не просто можно, но нужно.

"Бесплатная вакцинация по календарю прививок - это право, реализации которого никто не может препятствовать", - написала и.о.