Минздрав рассказал, кого и где будут тестировать на коронавирус

Фото: ЕРА

Купить тест-систему для самостоятельного выявления коронавируса COVID-19 невозможно, тестирование будут проводить только при наличии подозрения на заболевание. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Подготовку пациента к диагностике должен будет обеспечить врач. Все врачи, сообщают в Минздраве, получили рекомендации ВОЗ по ведению пациентов с таким подозрением, все медицинские учреждения - методические рекомендации по забору образцов и транспортировке их до лаборатории.

Тест-система находится в вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья. Все образцы будут направляться для исследования именно в нее. Для получения результата необходимо в среднем пять-семь часов рабочего времени с момента поступления образца в лабораторию.

Полученные реагенты и тест-система рассчитаны примерно на 30 исследований, этого должно хватить до получения очередных реагентов, отметили в Минздраве.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

20 февраля Украина эвакуировала из Уханя 45 украинских и 27 иностранных граждан. Они помещены под наблюдение на базу НГУ в Новых Санжарах. Первые тесты - отрицательные.

LIGA.net ведет хронику борьбы с коронавирусом.

Читайте колонку: Первые жертвы коронавируса в Украине. Дураки - первые в группе риска