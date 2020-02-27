Минздрав рассказал, кого и где будут тестировать на коронавирус

Купить тест-систему для самостоятельного выявления коронавируса COVID-19 невозможно, тестирование будут проводить только при наличии подозрения на заболевание. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Подготовку пациента к диагностике должен будет обеспечить врач. Все врачи, сообщают в Минздраве, получили рекомендации ВОЗ по ведению пациентов с таким подозрением, все медицинские учреждения - методические рекомендации по забору образцов и транспортировке их до лаборатории.
Тест-система находится в вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья. Все образцы будут направляться для исследования именно в нее. Для получения результата необходимо в среднем пять-семь часов рабочего времени с момента поступления образца в лабораторию.
Полученные реагенты и тест-система рассчитаны примерно на 30 исследований, этого должно хватить до получения очередных реагентов, отметили в Минздраве.
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