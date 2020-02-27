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Минздрав рассказал, кого и где будут тестировать на коронавирус

Минздрав рассказал, кого и где будут тестировать на коронавирус - Фото
Фото: ЕРА
27.02.2020, 11:55

Самостоятельно сделать тест на коронавирус COVID-19 будет невозможно, все врачи получили рекомендации по ведению пациентов с подозрением

Купить тест-систему для самостоятельного выявления коронавируса COVID-19 невозможно, тестирование будут проводить только при наличии подозрения на заболевание. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Подготовку пациента к диагностике должен будет обеспечить врач. Все врачи, сообщают в Минздраве, получили рекомендации ВОЗ по ведению пациентов с таким подозрением, все медицинские учреждения - методические рекомендации по забору образцов и транспортировке их до лаборатории.

Тест-система находится в вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья. Все образцы будут направляться для исследования именно в нее. Для получения результата необходимо в среднем пять-семь часов рабочего времени с момента поступления образца в лабораторию.

Полученные реагенты и тест-система рассчитаны примерно на 30 исследований, этого должно хватить до получения очередных реагентов, отметили в Минздраве.

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Денис Юдин
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минздрав тестирование коронавирус COVID-19
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