Ученые помогли иммунной системе обнаружить скрытые раковые клетки

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Ученые из Йельского университета создали новую систему, которая маркирует клетки раковых опухолей, выделяя их для иммунной системы человека. Об этом сообщает Medical Xpress.

Технология, которая называется мультиплексной активацией эндогенных генов в иммунотерапии (MAEGI), "охотится" на гены, связанные с раком, отмечает их местоположение и усиливает сигнал.

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MAEGI уже удалось уменьшить и в некоторых случаях даже устранить меланому и тройные отрицательные опухоли молочной железы и поджелудочной железы у мышей.

"Это совершенно новая форма иммунотерапии", - сказал Сиди Чен, доцент кафедры генетики и ведущий автор исследования.

Сейчас ученые будут проводить дополнительные исследования и оптимизировать систему для упрощения ее производства и подготовки к клиническим испытаниям с участием онкологических больных.

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