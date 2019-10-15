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Ученые помогли иммунной системе обнаружить скрытые раковые клетки

Ученые помогли иммунной системе обнаружить скрытые раковые клетки - Фото
Иллюстративное изображение: pixabay.com
15.10.2019, 09:51

Исследователи из Йельского университета создали технологию, которая помогает иммунной системе выявлять раковые клетки и прицельно уничтожать их

Ученые из Йельского университета создали новую систему, которая маркирует клетки раковых опухолей, выделяя их для иммунной системы человека. Об этом сообщает Medical Xpress

Технология, которая называется мультиплексной активацией эндогенных генов в иммунотерапии (MAEGI), "охотится" на гены, связанные с раком, отмечает их местоположение и усиливает сигнал. 

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MAEGI уже удалось уменьшить и в некоторых случаях даже устранить меланому и тройные отрицательные опухоли молочной железы и поджелудочной железы у мышей. 

"Это совершенно новая форма иммунотерапии", - сказал Сиди Чен, доцент кафедры генетики и ведущий автор исследования.

Сейчас ученые будут проводить дополнительные исследования и оптимизировать систему для упрощения ее производства и подготовки к клиническим испытаниям с участием онкологических больных.  

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наука здоровье рак maegi
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