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Ученые выяснили, как мозг выделяет нужный голос в шумном месте

Ученые выяснили, как мозг выделяет нужный голос в шумном месте - Фото
Иллюстративное фото (Фото: pixabay.com)
22.10.2019, 16:41

Исследователям удалось понять, как слуховая кора выделяет один голос среди прочих

Ученые из Колумбийского университета разобрались, как мозг выделяет нужный нам голос в шумном месте. Об этом сообщает Science Daily

Исследователи объяснили, что первичная информация о звуке анализируется иерархически - вначале она попадает в поперечные височные извилины (HG), затем в верхнюю височную извилину (STG). 

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Ими было проведено исследование, в котором испытуемые слушали записи разговоров людей, а в это время ученые регистрировали их мозговую активность с помощью электродов.

Оказалось, что у HG и STG есть четкое распределение ролей при интерпретации звуков. 

"Мы обнаружили, что голос одного говорящего или другого можно усилить путем правильного взвешивания исходящего сигнала, поступающего от HG. Исходя из наших записей, вполне вероятно, что область STG выполняет такое взвешивание", - рассказал ведущий автор исследования. 

Все это происходит за 150 миллисекунд и кажется человеку мгновенным. 

STG формирует образ говорящего - слуховой аналог визуального образа. Благодаря этому человек может воспринимать речь человека как единое целое, даже если его голос периодически перекрывается более громкими звуками или реплики чередуются с ответами других людей.

Эти данные могут помочь при дальнейших разработках в области слуховых аппаратов и интерфейсов мозг-компьютер.

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