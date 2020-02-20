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Украинцы, заболевшие коронавирусом на круизном лайнере, выздоровели - Радуцкий

Украинцы, заболевшие коронавирусом на круизном лайнере, выздоровели - Радуцкий - Фото
Врачи дежурят возле круизного лайнера Diamond Princess (Фото: Franck Robichon/EPA)
20.02.2020, 13:38

По словам Радуцкого, в китайской провинции Хубэй остались трое украинцев, у двоих из них - признаки простуды

Два украинца, заболевшие коронавирусом COVID-19 на борту круизного лайнера Diamond Princess, выздоровели. Об этом журналистам сообщил сегодня глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий.

Радуцкий отметил, что в масс-медиа информации об этом не было.

Также он рассказал о том, что при эвакуации граждан Украины из китайской провинции Хубэй одного человека не пустили на борт самолета из-за собаки (ранее сообщалось, что речь идет об украинке Анастасии Зинченко), еще у двоих обнаружили признаки простуды, в частности, повышенную температуру. Им окажут необходимую помощь в клиниках Китая.

  • 4 февраля лайнер Diamond Princess изолировали у берегов японского города из-за подозрения на заражение коронавирусом у людей, которые находятся на борту.
  • 9 февраля вирус выявили у украинца, члена экипажа лайнера, на следующий день стало известно о заболевшей на лайнере украинке.
  • Сегодня стало известно, что два заболевших пассажира Diamond Princess скончались. Всего на лайнере заразилось вирусом более 500 человек.

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