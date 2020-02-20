Украинцы, заболевшие коронавирусом на круизном лайнере, выздоровели - Радуцкий

Два украинца, заболевшие коронавирусом COVID-19 на борту круизного лайнера Diamond Princess, выздоровели. Об этом журналистам сообщил сегодня глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий.
Радуцкий отметил, что в масс-медиа информации об этом не было.
Также он рассказал о том, что при эвакуации граждан Украины из китайской провинции Хубэй одного человека не пустили на борт самолета из-за собаки (ранее сообщалось, что речь идет об украинке Анастасии Зинченко), еще у двоих обнаружили признаки простуды, в частности, повышенную температуру. Им окажут необходимую помощь в клиниках Китая.
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