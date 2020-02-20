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Коронавирус. Умерли два пассажира круизного лайнера Diamond Princess - NHK

Коронавирус. Умерли два пассажира круизного лайнера Diamond Princess - NHK - Фото
Эвакуация пассажиров с круизного лайнера Diamond Princess (фото - ЕРА)
20.02.2020, 08:12

По последним данным, на борту заразились более 620 пассажиров. Первоначально на нем было около 3700 человек. Проходит постепенная эвакуация.

Скончались два пассажира с круизного лайнера Diamond Princess, который уже две недели на карантине из-за вспышки коронавируса COVID-19 и пришвартован в Японии. Об этом со ссылкой на японский канал NHK пишет Reuters.

Погибшие - 87-летний японец и 84-летняя японка.

Агентство Kyodo сообщило, что 29 человек были в тяжелом состоянии, в том числе тот, у кого ранее был отрицательный результат на вирус. Минздрав Японии пока не подтвердил эти сообщения.

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