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В Украину из очага эпидемии в Китае прилетят не только украинцы

В Украину из очага эпидемии в Китае прилетят не только украинцы - Фото
Фото: depositphotos.com
17.02.2020, 10:03

Ранее сообщалось, что в Киев из Уханя прибудут 56 человек, в том числе 11 иностранцев. Выяснилось, что среди последних будут граждане Аргентины.

Завтра, 18 февраля, из эпицентра эпидемии коронавируса COVID-19 в Ухане должны эвакуировать украинских граждан, причем на борту спецрейса будут также аргентинцы. Как пишет пресс-служба МИД Аргентины, Украина согласилась предоставить места на самолете для их граждан, которые выразили желание выехать из китайского города.

Неизвестно, будет ли рейс прямо из Уханя, или же тех, кого эвакуируют, доставят для посадки на борт в другое место. Также не сообщается количество граждан Аргентины, которые пожелали выбраться из города.

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После прилета в Украину всех пассажиров на борту на две недели поместят в карантин.

Внешнеполитическое ведомстве из Буэнос-Айреса поблагодарило Украину "за щедрость", а власти Китая - "за сотрудничество".

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