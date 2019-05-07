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07.05.2019, 15:37

Авиакатастрофа в Шереметьево: украинка в тяжелом состоянии

Авиакатастрофа в Шереметьево: украинка в тяжелом состоянии - Фото
Трагедия в Шереметьево (фото - ЕРА)

Гражданка Украины находится в клинике Склифосовского

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Гражданка Украины, которая пострадала в результате авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево в Москве, находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины, передает Укринформ.

"Среди пострадавших - гражданка Украины, госпитализированная в клинику Склифосовского, состояние - тяжелое", - сказал замглавы Департамента.

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Ранее сегодня российский Коммерсант со ссылкой на источники сообщил, что в уголовном деле аварии самолета SSJ 100 Аэрофлота, жертвами которой стал 41 человек, именно действия пилотов во время посадки в Шереметьево привели к катастрофе. Эта версия является пока доминирующей.

5 мая в 18:30 в московском аэропорту Шереметьево произошла катастрофа: самолет Аэрофлота Sukhoi Superjet 100, который направлялся в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся. Сгорел 41 человек из 78 всего на борту. В самолете были трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Эвакуировано 33 пассажира и 4 члена экипажа.

 

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Теги: авиакатастрофа, SSJ 100, катастрофа в шереметьево, гражданка украины
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