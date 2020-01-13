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Boeing. У Меркель требуют от Ирана прозрачного расследования

Boeing. У Меркель требуют от Ирана прозрачного расследования - Фото
Место крушения самолета (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
13.01.2020, 15:59

Представитель МИД Германии отметила, что расследование трагедии должно происходить в тесном сотрудничестве с Украиной и Канадой

Иранская сторона должна обеспечить прозрачное расследование катастрофы украинского Boeing 737 авиакомпании МАУ, который был сбит 8 января военными вблизи Тегерана. Об этом сегодня заявила официальный представитель МИД Германии Мария Адебар на брифинге, сообщает Укринформ.

По ее словам, признание Ираном ответственности за уничтожение самолета является очень важным.

"И сейчас речь идет об обеспечении транспарентности при расследовании трагедии, чтобы было действительно воспроизведено: что, когда и каким образом происходило. И все это должно происходить в тесном сотрудничестве со странами, которых это коснулось - особенно с Украиной и Канадой", - сказала Адебар.

Говоря о протестах в Тегеране, она отметила, что жители Ирана имеют право на проведение мирных демонстраций и выражение гнева, что власть должна уважать и воздержаться от насилия.

"Видеокадры с места протестов вызывают большое беспокойство. Мы апеллируем к силовым структурам проявить максимальную сдержанность и подчеркиваем право иранцев выходить на улицы, чтобы выразить скорбь и свое мнение", - подчеркнула Адебар.

  • 11 января в Иране заявили, что его военные "непреднамеренно" сбили пассажирский лайнер.
  • Корпус стражей исламской революции взял на себя всю ответственность за сбитый в небе над Тегераном украинский Boeing 737.

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Украина Германия канада мау Boeing 737 Мария Адебар
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