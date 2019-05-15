Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.05.2019, 13:31

Оккупанта из России посадили в Украине на 10 лет

Оккупанта из России посадили в Украине на 10 лет - Фото
Фото: пресс-центр штаба АТО

Осужденный россиянин состоял в террористической организации ДНР, а также "незаконно купил и носил оружие"

Реклама
Реклама

Суд в Донецкой области посадил на 10 лет участника террористической организации ДНР, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Осужденный – гражданин России. Он обвинялся в причастности к деятельности организации в марте-октябре 2014-го, а также в незаконном приобретении и ношении оружия, боевых припасов.

Реклама

Приговор вынесли 10 мая.

Ранее сегодня сообщалось, что боевики террористической организации ЛНР сгоняют старшеклассников на полигоны для участия в так называемых учебно-полевых сборах во временно оккупированном Луганске.

Читайте также: Боевики неудачно припарковали яркие авто на передовой: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: суд, война, Донбасс, боевик, днр
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 