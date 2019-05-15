Оккупанта из России посадили в Украине на 10 лет

Суд в Донецкой области посадил на 10 лет участника террористической организации ДНР, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Осужденный – гражданин России. Он обвинялся в причастности к деятельности организации в марте-октябре 2014-го, а также в незаконном приобретении и ношении оружия, боевых припасов.
Приговор вынесли 10 мая.
Ранее сегодня сообщалось, что боевики террористической организации ЛНР сгоняют старшеклассников на полигоны для участия в так называемых учебно-полевых сборах во временно оккупированном Луганске.
Читайте также: Боевики неудачно припарковали яркие авто на передовой: видео