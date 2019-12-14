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Боевики не пускают наблюдателей ОБСЕ на участки разведения

Боевики не пускают наблюдателей ОБСЕ на участки разведения - Фото
Наблюдатели СММ ОБСЕ на Донбассе (Фото: Влад Стасов/ЕРА)
14.12.2019, 12:42

По данным миссии, террористы задержали патруль миссии на несколько минут 13 декабря

Боевики  отказывают наблюдателям миссии ОБСЕ в доступе к участкам разведения сил и средств. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил со ссылкой на заявление украинской стороны СЦКК и данные миссии от 13 декабря.

По данным ОБСЕ, террористы дважды задерживали патрули миссии на блокпосту примерно в 2,5 км к северу от участка разведения в районе временно оккупированного Петровского (41 км к югу от Донецка) позволили патрулю миссии проехать только после 20 минут ожидания, на блокпосту западнее Верхнешироковское  (85 км к югу от Донецка) - только после примерно одного часа ожидания.

"Мандат СММ предполагает свободный и безопасный доступ представителей ОБСЕ по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

  • 26 июня украинская армия провела первый этап отвода своих сил в Станице Луганской.
  • 1 ноября в штабе операции объединенных сил заявили о завершении этапа разведения сил и средств в районе Золотого-4.
  • 9 ноября в районе Богдановки и Петровское Донецкой области началось разведение войск.
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обсе разведение сил
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