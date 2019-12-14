Боевики не пускают наблюдателей ОБСЕ на участки разведения

Наблюдатели СММ ОБСЕ на Донбассе (Фото: Влад Стасов/ЕРА)

Боевики отказывают наблюдателям миссии ОБСЕ в доступе к участкам разведения сил и средств. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил со ссылкой на заявление украинской стороны СЦКК и данные миссии от 13 декабря.

По данным ОБСЕ, террористы дважды задерживали патрули миссии на блокпосту примерно в 2,5 км к северу от участка разведения в районе временно оккупированного Петровского (41 км к югу от Донецка) позволили патрулю миссии проехать только после 20 минут ожидания, на блокпосту западнее Верхнешироковское (85 км к югу от Донецка) - только после примерно одного часа ожидания.

"Мандат СММ предполагает свободный и безопасный доступ представителей ОБСЕ по всей территории Украины", - говорится в сообщении.