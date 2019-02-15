Боевики обстреляли Газель: один военный погиб, двое ранены

Фото: LIGA.net

Cегодня в Марьинке боевики ракетой попали в автомобиль Газель, который перевозил продукты питания. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-центре штаба операции объединенных сил.

"Автомобиль был подбит ракетой, ранены трое военных, один из них скончался. Бойцы везли продукты питания", - отметили в пресс-центре.

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По данным штаба, обстрел произошел около 10:55.

"Мы дым видели, и бой был слышен минут 30", - рассказал LIGA.net один из очевидцев.

По его словам, детей школы №2, когда начался обстрел, эвакуировали в безопасную часть здания.

Фото - LIGA.net

"Они уроки не прекратили, но перевели детей из той части здания, что выходит окнами на линию разграничения", - уточнил собеседник.

15 февраля 2019 года сообщалось, что военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады уничтожили КамАЗ боевиков с установленной в кузове зенитной установки ЗУ-23-2, а также два автомобиля, которые регулярно подвозили боеприпасы на опорный пункт оккупантов.