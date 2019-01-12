Боевики около Попасной сбили беспилотник ОБСЕ

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Вчера, 11 января, боевики в Донбассе сбили беспилотник наблюдательной миссии ОБСЕ. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил.

Инцидент произошел на окраине Попасной, наблюдатели через беспилотник следили за уборкой снега на автодороге Т-0504.

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Затем они услышали шесть очередей из стрелкового оружия, беспилотник потерял высоту и больше не удалось восстановить управление.

2 января боевики во временно оккупированной Софиевке оскорбляли наблюдателей СММ ОБСЕ, а 24 декабря 2018 года пьяный боевик угрожал наблюдателям и сорвал флаг ОБСЕ.