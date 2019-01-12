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12.01.2019, 14:30

Боевики около Попасной сбили беспилотник ОБСЕ

Боевики около Попасной сбили беспилотник ОБСЕ - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

По беспилотнику выпустили примерно шесть очередей из стрелкового оружия

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Вчера, 11 января, боевики в Донбассе сбили беспилотник наблюдательной миссии ОБСЕ. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил. 

Инцидент произошел на окраине Попасной, наблюдатели через беспилотник следили за уборкой снега на автодороге Т-0504.

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Затем они услышали шесть очередей из стрелкового оружия, беспилотник потерял высоту и больше не удалось восстановить управление. 

2 января боевики во временно оккупированной Софиевке оскорбляли наблюдателей СММ ОБСЕ, а 24 декабря 2018 года пьяный боевик угрожал наблюдателям и сорвал флаг ОБСЕ.

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Теги: боевики, Донбасс, обсе, беспилотник, Попасная
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