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15.04.2019, 13:52

Боевики под видом учений проведут мобилизацию - ГУР

Боевики под видом учений проведут мобилизацию - ГУР - Фото
Фото: скриншот видео

По данным украинской разведки, "учения" террористы проведут с 15 по 23 апреля в ОРДЛО

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Российское оккупационное командование под видом командно-штабных учений по "территориальной обороне" планирует скрыто провести очередную мобилизацию на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны.

По данным украинской разведки, 15-23 апреля запланировано развертывание так называемыми мобилизационными департаментами террористических организаций ДНР/ЛНР штабов территориальной обороны.

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"15-17 апреля продлятся учения по гражданской обороне с привлечением всех силовых структур", - отмечается в сообщении.

В связи с этим террористы вводят усиленный административно-полицейский режим с предоставлением так называемым правоохранительным органам дополнительных полномочий по розыску и задержанию граждан, избегающих призыва на военную службу в составе российско-оккупационных войск.

"Проведение таким образом мобилизации вызывает возмущение среди местного населения, особенно среди граждан, которые оказались под угрозой призыва в связи с увеличением до 65 лет призывного возраста, молодежи, которая вместо продолжения обучения и получения профессии будут призваны на военную службу", - говорится в сообщении.

14 апреля 2019 года сообщалось, что боевики во временно оккупированном Луганске ввели обязательную трудовую повинность для местных жителей.

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Теги: боевики, Донбасс, учения, гур, мобилизация
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