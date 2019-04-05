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05.04.2019, 08:49

Боевики пытались прорваться в тыл ВСУ: один из них попал в плен

Боевики пытались прорваться в тыл ВСУ: один из них попал в плен - Фото
Фото: 93-я ОМБр

По данным ООС, оккупанта уже допрашивают

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В Донбассе военнослужащие объединенных сил взяли в плен боевика гибридной российской армии. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

В штабе ООС уточнили, что сегодня, 5 апреля, около 01:00 ночи, разведгруппа боевиков пыталась выйти в тыл позиций ВСУ на донецком направлении.

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"Хорошо организованная боевая служба на переднем крае и усиленная бдительность наших бойцов, несущих службу на наблюдательных постах, позволили разоблачить намерения противника", - отметили в штабе ООС.

В ходе короткого боя террористы отступили, а военные взяли в плен боевика Юрия С., "рядового 100-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08826)".

"Сейчас террориста допрашивают соответствующие органы из состава объединенных сил", - уточнили в штабе.

В ночь с 28 на 29 декабря 2018 года в районе проведения операции объединенных сил пропал военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады

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Теги: боевики, Донбасс, плен, сводка оос, дрг
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