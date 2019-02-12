Боевики ввели новые запреты для предпринимателей в Донбассе - ИС

Донецк, иллюстративное фото: LIGA.net

Во временно оккупированном Донбассе боевики террористической организации ДНР запретили местным предпринимателям выплачивать своим сотрудникам зарплату выше 12 тыс руб (около 6 тыс грн, - ред.). Об этом сообщает группа Информационное сопротивление.

Аналогичные ограничения введены в так называемой бюджетной сфере.

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"Данное распоряжение вызвано необходимостью поддержания "престижного" уровня денежного содержания боевиков (составляет около 15 000 руб, - ред.) т.е. выше, чем зарплаты гражданских, с целью привлечения местного населения в ряды оккупационных войск", - говорится в сообщении.

10 января 2019 года источники LIGA.net сообщали, что террористы заставляют водителей менять украинские номера автомобилей на номера террористической организации ЛНР, особенно это касалось предпринимателей.