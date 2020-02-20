Бой на Донбассе. ОБСЕ сообщила новые данные

18 февраля беспилотный летательный аппарат ОБСЕ дальнего радиуса действия зафиксировал не менее 71 свежей воронки в районе примерно в 2,5 км к юго-востоку от Орехового (подконтрольный правительству, 57 км к северо-западу от Луганска) в секторе, где наблюдался всплеск нарушений режима прекращения огня, вблизи позиций ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.
В ОБСЕ уточнили, что при этом 11 воронок находились около лесопосадки и не менее 60 воронок - на соседнем поле.
По оценке наблюдателей, одна из воронок вблизи лесопосадки образовалась в результате разрыва 152-мм артиллерийского снаряда, а остальные воронки - в результате разрыва крупнокалиберных боеприпасов (120 мм и более).
"Во всех случаях СММ не удалось установить направление огня", - подчеркнули в пресс-службе.
В данном районе БПЛА также зафиксировал боевую бронированную машину (ББМ) и, предположительно, одну боевую машину пехоты (БМП) (по оценке, принадлежавшие ВСУ).
Беспилотник также обнаружил бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) к югу от Орехового и семь ББМ (типа БМП) к югу и востоку от Новотошковского (подконтрольный правительству, 53 км к западу от Луганска), комплекс радиоэлектронной борьбы (Буковель-АД) с поднятой мачтой в жилом районе Новотошковского.
Ранее ОБСЕ сообщала, что миссия зафиксировала 2300 взрывов в районе Золотого, где 18 февраля, произошел бой.
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