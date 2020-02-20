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Бой на Донбассе. ОБСЕ сообщила новые данные

Бой на Донбассе. ОБСЕ сообщила новые данные - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ
20.02.2020, 08:53

В ОБСЕ отметили, что миссии не удалось установить направление огня в районе эскалации 18 февраля

18 февраля беспилотный летательный аппарат ОБСЕ дальнего радиуса действия зафиксировал не менее 71 свежей воронки в районе примерно в 2,5 км к юго-востоку от Орехового (подконтрольный правительству, 57 км к северо-западу от Луганска) в секторе, где наблюдался всплеск нарушений режима прекращения огня, вблизи позиций ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

В ОБСЕ уточнили, что при этом 11 воронок находились около лесопосадки и не менее 60 воронок - на соседнем поле.

По оценке наблюдателей, одна из воронок вблизи лесопосадки образовалась в результате разрыва 152-мм артиллерийского снаряда, а остальные воронки - в результате разрыва крупнокалиберных боеприпасов (120 мм и более).

"Во всех случаях СММ не удалось установить направление огня", - подчеркнули в пресс-службе.

В данном районе БПЛА также зафиксировал боевую бронированную машину (ББМ) и, предположительно, одну боевую машину пехоты (БМП) (по оценке, принадлежавшие ВСУ).

Беспилотник также обнаружил бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) к югу от Орехового и семь ББМ (типа БМП) к югу и востоку от Новотошковского (подконтрольный правительству, 53 км к западу от Луганска), комплекс радиоэлектронной борьбы (Буковель-АД) с поднятой мачтой в жилом районе Новотошковского.

Ранее ОБСЕ сообщала, что миссия зафиксировала 2300 взрывов в районе Золотого, где 18 февраля, произошел бой.

  • Утром, 18 февраля 2020-го, российские гибридные войска атаковали позиции украинских подразделений у поселков Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вильный в Луганской области. Первым об этом сообщил журналист, спустя час - штаб ООС.
  • Итог боя, по данным штаба: один военный погиб, четверо получили легкие ранения. У противника - по предварительным данным, четыре уничтоженных боевика и пятеро тяжело раненых.
  • В Нью-Йорке состоялось заседание Совета безопасности ООН, на котором обсуждали выполнение минских соглашений и наступление поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе 18 февраля.

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