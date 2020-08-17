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Спустя полгода. Задержан подозреваемый в организации поджога авто журналистки

17.08.2020, 19:43
Спустя полгода. Задержан подозреваемый в организации поджога авто журналистки - Фото
Задержание подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки Радио Свобода (Фото: пресс-служба СБУ)

Подозреваемый в организации поджога автомобиля журналистки Радио Свобода Галины Терещук – бывший сотрудник Нацполиции

Служба безопасности заявила о разоблачении во Львове бывшего сотрудника Нацполиции, который, по версии следствия, в январе этого года организовал поджог автомобиля журналистки Радио Свобода. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как отмечается, оперативники спецслужбы установили местонахождение и задержали подозреваемого.

Сообщается, что задержанному сообщили о подозрении в соучастии в преступлении (ч.3 ст.27 УК) и в умышленном уничтожении или повреждении имущества журналиста (ч.2 ст.347-1 УК).

Напомним, поджог авто журналистки произошел в ночь на 30 января 2020 на ул. Кубийовича во Львове. Правоохранители задержали в Одессе исполнителя преступления - 19-летнего жителя Хмельницкого, которому сообщили о подозрении и избрана мера пресечения.

  • 30 января во Львове неизвестный поджег автомобиль, принадлежащий журналистке Радио Свобода Галине Терещук. Она исключила бытовые версии случившегося.
  • 6 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемого в поджоге.
  • 11 февраля СБУ заявила, что установила личность заказчика.
  • 25 мая Галицкий суд Львова приговорил подозреваемого в поджоге автомобиля Терещук 19-летнего Якоба Сарахмана к 5 годам лишения свободы с 3-летним испытательным сроком.

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Наталия Медведева
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