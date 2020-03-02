COVID-19. В Крыму из-под карантина сбежала женщина

Фото: Angelo Carconi/ЕРА

Из расположенной на территории временно оккупированного Крыма Севастопольской инфекционной больницы сбежала женщина, которая находилась там на карантине в связи с проверкой на заражение коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает российский Интерфакс.

У пациентки еще не было подтверждено инфицирование, однако ей предстояло пройти комплекс исследований.

По словам врачей, женщина, находясь на карантине, некультурно себя вела: оскорбляла сотрудников, хулиганила и разбила стекло в изоляционном боксе.

Пока непонятно, ка ей удалось самовольно покинуть территорию госпиталя. Больница не оборудована видеокамерами.

Оккупационные "власти" объявили женщину в розыск.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа. Он заразен уже в инкубационный период (около 14 дней), с чем и связана необходимость карантина.

20 февраля Украина эвакуировала из Уханя 45 украинских и 27 иностранных граждан. Они помещены под наблюдение на базу НГУ в Новых Санжарах. Первые тесты - отрицательные.

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