COVID-19. В Крыму из-под карантина сбежала женщина

Из расположенной на территории временно оккупированного Крыма Севастопольской инфекционной больницы сбежала женщина, которая находилась там на карантине в связи с проверкой на заражение коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает российский Интерфакс.
У пациентки еще не было подтверждено инфицирование, однако ей предстояло пройти комплекс исследований.
По словам врачей, женщина, находясь на карантине, некультурно себя вела: оскорбляла сотрудников, хулиганила и разбила стекло в изоляционном боксе.
Пока непонятно, ка ей удалось самовольно покинуть территорию госпиталя. Больница не оборудована видеокамерами.
Оккупационные "власти" объявили женщину в розыск.
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