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COVID-19. В Крыму из-под карантина сбежала женщина

COVID-19. В Крыму из-под карантина сбежала женщина - Фото
Фото: Angelo Carconi/ЕРА
02.03.2020, 06:30

Женщина сбежала из-под карантина в больнице Севастополя, где ее должны были проверить на заражение коронавирусом. Сейчас она в розыске

Из расположенной на территории временно оккупированного Крыма Севастопольской инфекционной больницы сбежала женщина, которая находилась там на карантине в связи с проверкой на заражение коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает российский Интерфакс.

У пациентки еще не было подтверждено инфицирование, однако ей предстояло пройти комплекс исследований.

По словам врачей, женщина, находясь на карантине, некультурно себя вела: оскорбляла сотрудников, хулиганила и разбила стекло в изоляционном боксе.

Пока непонятно, ка ей удалось самовольно покинуть территорию госпиталя. Больница не оборудована видеокамерами.

Оккупационные "власти" объявили женщину в розыск.

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Марк Сировой
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Крым больница севастополь побег карантин коронавирус COVID-19
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