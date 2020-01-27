Коронавирус заразен уже в инкубационный период - Минздрав Китая

Новый коронавирус заразен в инкубационном период - до появления первых симптомов. Об этом заявили китайские чиновники, сообщает Би-би-си.
По словам министра здравоохранения Китая Ма Сяовэй, усиливается способность вируса распространяться. У людей инкубационный период нового вируса колеблется от одного до 14 дней.
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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил в Twitter, что направляется в Китай в связи с распространением коронавируса 2019-nCov.
"Я нахожусь на пути в Китай, чтобы провести встречи с правительством и экспертами в области здравоохранения, участвующих в реагировании на вспышку коронавируса", - отметил Гебрейесус.
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