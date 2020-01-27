Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус заразен уже в инкубационный период - Минздрав Китая

Коронавирус заразен уже в инкубационный период - Минздрав Китая - Фото
Фото: Wu Hong/ЕРА
27.01.2020, 06:49

Специалисты отметили, что инкубационный период нового вируса колеблется от одного до 14 дней

Новый коронавирус заразен в инкубационном период - до появления первых симптомов. Об этом заявили китайские чиновники, сообщает Би-би-си.

По словам министра здравоохранения Китая Ма Сяовэй, усиливается способность вируса распространяться. У людей инкубационный период нового вируса колеблется от одного до 14 дней.

Читайте также: Врачи назвали симптомы заражения новым коронавирусом из Китая

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил в Twitter, что направляется в Китай в связи с распространением коронавируса 2019-nCov.

"Я нахожусь на пути в Китай, чтобы провести встречи с правительством и экспертами в области здравоохранения, участвующих в реагировании на вспышку коронавируса", - отметил Гебрейесус.

Читайте также: Новый коронавирус из Китая: все главные новости  

Еще по теме
Напишите нам
коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 