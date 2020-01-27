Коронавирус заразен уже в инкубационный период - Минздрав Китая

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Новый коронавирус заразен в инкубационном период - до появления первых симптомов. Об этом заявили китайские чиновники, сообщает Би-би-си.

По словам министра здравоохранения Китая Ма Сяовэй, усиливается способность вируса распространяться. У людей инкубационный период нового вируса колеблется от одного до 14 дней.

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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил в Twitter, что направляется в Китай в связи с распространением коронавируса 2019-nCov.

"Я нахожусь на пути в Китай, чтобы провести встречи с правительством и экспертами в области здравоохранения, участвующих в реагировании на вспышку коронавируса", - отметил Гебрейесус.

В китайском городе Ухань появился ранее неизвестный коронавирус, который вызывает пневмонию. Власти заявляли, что вирус может мутировать.

Из-за вируса в провинции Хубэй закрывают на карантин города. В частности, отменили все отбывающие из Уханя самолеты, поезда и автобусы.

27 января сообщалось, что к оличество жертв нового коронавируса в Китае достигло уже 80 человек за последние сутки.

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