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Новый коронавирус. Количество жертв резко возросло

Новый коронавирус. Количество жертв резко возросло - Фото
Госпитализация пациентов с неизвестным коронавирусом в Ухане, Китай (Фото: ЕРА)
27.01.2020, 06:21

За сутки в Китае зарегистрировано 24 новых летальных случая в провинции Хубэй

Количество жертв нового коронавируса в Китае достигло уже 80 человек за последние сутки. Об этом сообщает государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения.

В провинции Хубэй 26 января были зафиксированы 24 новых смертельных случая.

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В стране специалисты подтвердили 769 случаев новых заражений, 137 из которых назвали тяжелыми. Всего зарегистрировано 2744 подтвержденных случаев заболеваний в 30 провинциях и муниципалитетах, 461 из которых называют тяжелыми.

5794 человек подозреваются в заражении вирусом, а еще 30 453 - проходят медицинское обследование.

Восемь случаев заболевания обнаружены в Гонконге, пять - в Макао, четыре - на Тайване.

По данным Госкомздрава, семь случаев заболевания выявлены в Таиланде, по четыре - в Австралии и Сингапуре, по три - в Японии, Южной Корее, США, Малайзии и Франции, два - во Вьетнаме, один - в Непале.

  • В китайском городе Ухань появился ранее неизвестный коронавирус, который вызывает пневмонию. Власти заявляли, что вирус может мутировать.  
  • Из-за вируса в провинции Хубэй закрывают на карантин города. В частности, отменили все отбывающие из Уханя самолеты, поезда и автобусы.
  • По состоянию на утро 26 января, более 2000 человек в мире заражены новым коронавирусом, подавляющее большинство из них в Китае. Количество умерших на тот момент составляло 56 человек.
  • Трое украинских пациентов, у которых было подозрение на заражение новым коронавирусом, заболели обычным гриппом.

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