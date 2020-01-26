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В Украине нет больных коронавирусом - Минздрав

В Украине нет больных коронавирусом - Минздрав - Фото
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26.01.2020, 16:51

В то же время в Минздраве заверяют, что готовы лечить пациентов, если вирус проникнет в страну

Трое украинских пациентов, у которых было подозрение на заражение новым коронавирусом, заболели обычным гриппом. Об этом на совещании с президентом Владимиром Зеленским заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает пресс-служба главы государства.

Также был подготовлен порядок реагирования для больниц, врачей, служб, ответственных за пересечение границы, и лабораторий. В Минздраве заверяют, что готовы бороться с вирусом, даже если он проникнет в Украину.

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"Те технологии, которые помогли вылечить людей в Китае, применяются и в Украине. Наши инфекционисты знают о них и готовы их использовать", - сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

  • В китайском городе Ухань появился ранее неизвестный коронавирус, который вызывает пневмонию. Власти заявляли, что вирус может мутировать.  
  • 24 января в Украине были зафиксированы три подозрения на новый коронавирус, два из них на тот момент не подтвердились. 
  • По состоянию на 26 января, более 2000 человек в мире заражены новым коронавирусом, подавляющее большинство из них в Китае. Количество умерших увеличилось до 56 человек.

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